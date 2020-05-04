السعودية : إتمام 542 عقد زواج "عن بعد" بالرياض

الرياض- ( د ب أ):

كشفت وزارة العدل السعودية اليوم الاثنين عن إتمام 542 عقد زواج "عن بعد" في مدينة الرياض دون حضور المستفيدين إلى المحاكم لإنهاء الإجراءات .

وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، أن ذلك جرى عبر بوابة "ناجز" التي تم إطلاقها بهدف إتمام إجراءات عقود النكاح واعتمادها من الوزارة دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة أو فروعها.

وكانت السعودية علقت حضور العمل بالمحاكم في 16مارس الماضي وحتى الآن للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتوفر خدمة "العقد الإلكتروني للزواج" عدداً من المميزات، منها تسهيل اختيار مأذون الأنكحة وحجز الموعد المناسب إلكترونياً، وتسهيل إجراءات مصادقة العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة، وإمكانية تجهيز بيانات العقد ومراجعة الشروط قبل الموعد.