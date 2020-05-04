4 جرحى جراء اعتداء نفذه طالب لجوء في فرنسا

وكالات:

أصيب 4 أشخاص بجروح إثر اعتداء نفذه طالب لجوء سوداني بمدينة تولوز الفرنسية، مساء أمس الأحد، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" بأن المعتدي (32 سنة) هاجم أربعة مشردين بسكين إثر خلاف نشب بينهم، ما تسبب في إصابة 3 منهم بجروح بليغة استلزمت نقلهم إلى المستشفى، فيما أشار موقع La Dépêche du Midi إلى أن المهاجم ردد عبارة "الله أكبر" أثناء فعلته.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن المتهم قد اعتقل ويجري التحقيق معه.