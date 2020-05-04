صحة الدقهلية: عزل 19 قرية لمواجهة فيروس كورونا في أبريل

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مؤشرات أداء مديرية الصحة في مواجهة انتشار فيروس كورونا خلال شهر أبريل الماضي.

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم، إنه جرى خلال شهر ابريل الماضي فحص ٤٥٤١ حالة اشتباه من أبناء المحافظة، منهم ٤٤٦٢ حالة سلبية و١٧٩ حالة إيجابية، وتعافى منهم ٩٢ حالة، فيما يتبقى ٨٧ حالة في مستشفيات العزل بتمى الأمديد والمدينة الجامعية لتلقي العلاج اللازم وفقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

مضيفًا أن نسبة الإصابة في الدقهلية، ممن تم عمل فحص لهم تمثل 3%، مشيرًا إلى أن مستشفيات العزل بالدقهلية استقبلت عشرات الحالات من محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم، وتماثل للشفاء١١١ حالة من مختلف المحافظات بخلاف ٩٢ حالة من مصابي المحافظة ليبلغ إجمالي الحالات التي تم شفاءها داخل مستشفيات العزل بالدقهلية من مختلف المحافظات ٢٠٣ حالة شفاء تام .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى تمى الأمديد وحده استقبل 342 مريضًا من مختلف المحافظات في شهر أبريل، وتعافى منهم 68 حالة وبه الآن 93 حالة وتم تحويل 181 حالة لمقرات العزل بالمدينة الجامعية والمحافظات الأخرى.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى عمل عزل صحي لـ19 قرية منذ بداية حظر التجوال، في المناطق التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وتابع: جرى فك الحظر على 10 قرى بعد انتهاء المدة المحددة، 14 يومًا، بينما لا يزال العزل مستمر على 9 قرى في محافظة الدقهلية.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود التي يبذلها الأطباء والعاملون بمستشفيات الحجر الصحي في سبيل خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، وتقديم أغلى أنواع التضحيات من أجل المرضى بأماكن العزل.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في منازلهم حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم، مطمئنا الأهالي على باقي المصابين مؤكدًا أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من الأطباء بالحجر الصحي وسيتوالى خروجهم تباعًا بعد تمام.