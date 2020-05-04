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كردستان العراق : 387 إصابة بكورونا و332 حالة تم شفاؤها حتى الآن

12:57 م الإثنين 04 مايو 2020
كردستان العراق : 387 إصابة بكورونا و332 حالة تم شفاؤها حتى الآن

أرشيفية

أربيل- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في حكومة "إقليم كردستان العراق" اليوم الإثنين أن عدد الحالات التي تم شفاؤها من فيروس "كورونا" بلغ 332 حالة، مشيرة إلى تسجيل خمس حالات وفاة منذ بداية الجائحة في الإقليم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا " في الإقليم بلغ 387 حالة، منها 50 حالة تحت الرعاية الطبية .

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Asha
فيروس كورونا أربيل وزارة الصحة العراق

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