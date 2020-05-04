فتح الفلسطينية: استيلاء إسرائيل على أراضي في محيط الحرم الإبراهيمي هو استكمال لمجازرها
رام الله- (أ ش أ):
اعتبرت حركة فتح الفلسطينية، أن استيلاء إسرائيل على أراضي في محيط الحرم الإبراهيمي وشق الطرق وتركيب مصعد للمستعمرين ، داخل الحرم الابراهيمي الإسلامي الخالص، هو استكمال لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها الإرهابي جولدشتاين في العام 1994 والتي راح ضحيتتها مئات الشهداء والجرحى.
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) - إن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي الأبشع في التاريخ،وهي بذلك تعتدي على الإنسانية جمعاء وعلى الموروث الثفافي للبشرية جمعاء، وهي تسعى لإقحام المساجد وأماكن العباده وجعلها بؤر للكراهية والصراع بدل التسامح والمحبة، وطالبت حركة فتح المؤسسات الدولية برفع صوتها أمام هذا العدوان الآثم.
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