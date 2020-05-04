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الرئيس الفلسطيني يدعو دول "عدم الانحياز " إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

12:28 م الإثنين 04 مايو 2020
الرئيس الفلسطيني يدعو دول "عدم الانحياز " إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله- (أ ش أ):

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن الرئيس عباس أطلع المشاركين في قمة عدم الانحياز التي تعقد أعمالها اليوم الإثنين عبر تقنية "التواصل عن بعد" ، على تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة .

وسيقوم الرئيس الفلسطيني خلال القمة - التي دعا إليها رئيس أذربيجان إلهام علييف ، رئيس الدورة الحالية للحركة - باستعراض الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية لصالح حماية أبناء الشعب الفلسطيني، وأشاد بها العالم ومؤسساته المختلفة.لمواجهة جائحة "كورونا" وتداعياتها، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية لصالح حماية أبناء الشعب الفلسطيني، وأشاد بها العالم ومؤسساته المختلفة.

وتعقد القمة تحت شعار "متحدون في مواجهة وباء كورونا (كوفيد-19)"، تأكيدًا لالتزام الدول بمبادئ الأمم المتحدة والمبادئ التي تقوم عليها حركة عدم الانحياز في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومواجهة الأخطار التي تهدد دول العالم وشعوبها والتي منها وباء كورونا؛ وما يتسبب به من أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية في دول العالم.

هذا المحتوى من

Asha
محمود عباس رام الله مؤتمر دولي للسلام

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