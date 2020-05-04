الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

بكين - (د ب أ):

أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وكانت جميعها وافدة من الخارج.

ولم تعلن السلطات الصحية عن تسجيل وفيات جراء "كوفيد-19".

وارتفع بذلك إجمالي من أصيبوا بالفيروس في الصين إلى 82 ألفا و800 شخص، فيما استقر عدد الوفيات عند 4633 حالة وفاة.

ومازال 481 شخصا يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات، علاوة على حوالي ألف شخص رهن الحجر الصحي أو العزل بسبب ظهور أعراض المرض عليهم أو أن اختبارات فحصهم جاءت إيجابية من دون أن تظهر عليهم أي أعراض.