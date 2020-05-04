الصين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات
بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وكانت جميعها وافدة من الخارج.
ولم تعلن السلطات الصحية عن تسجيل وفيات جراء "كوفيد-19".
وارتفع بذلك إجمالي من أصيبوا بالفيروس في الصين إلى 82 ألفا و800 شخص، فيما استقر عدد الوفيات عند 4633 حالة وفاة.
ومازال 481 شخصا يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات، علاوة على حوالي ألف شخص رهن الحجر الصحي أو العزل بسبب ظهور أعراض المرض عليهم أو أن اختبارات فحصهم جاءت إيجابية من دون أن تظهر عليهم أي أعراض.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6465
عدد المصابين
-
1562
عدد المتعافين
-
429
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3476021
عدد المصابين
-
1112220
عدد المتعافين
-
245531
عدد الوفيات
إعلان