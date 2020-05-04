فيديو - لحظة إطلاق الشرطة الكويتية القنابل المسيلة للدموع لتفريق شغب عالقين مصريين

وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور، في الساعات الأولى لصباح اليوم، للحظة فض الأجهزة الأمنية الكويتية أعمال شغب قام بها عددًا من أفراد الجالية المصرية المخالفين لقانون الإقامة بمركز الإيواء، وذلك بعد مطالبتهم للسفارة بالاستجابة لطلب عودتهم إلى مصر.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة عليهم، وضبطوا عددًا من المشاركين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.