أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

فيديو- إطلاق الشرطة الكويتية الغاز المسيل على تجمهر عالقين مصريين

06:38 ص الإثنين 04 مايو 2020
فيديو- إطلاق الشرطة الكويتية الغاز المسيل على تجمهر عالقين مصريين

الشرطة الكويتية

وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور، في الساعات الأولى لصباح اليوم، للحظة فض الأجهزة الأمنية الكويتية تجمهر عدد من العالقين بينهم أفراد من الجالية المصرية المتواجدين في مركز الإيواء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قولها في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن أعمال شغب وفوضى حدثت في معسكر الإيواء الموجود به مئات العالقين من مخالفي الإقامة، وتدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة عليهم، وضبطوا عددًا من المشاركين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وطالب المصريون العالقون السفارة المصرية في الكويت بالاستجابة لطلب عودتهم إلى مصر.

View this post on Instagram

A post shared by عاجل الكويت (@3aajel) on

احداث الشغب الكويت شرطة الكويت المصريين العالقين

الخبر التالى:

وزارة الصحة السودانية: 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6465

    عدد المصابين

  • 1562

    عدد المتعافين

  • 429

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3476021

    عدد المصابين

  • 1112220

    عدد المتعافين

  • 245531

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان