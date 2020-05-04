فيديو- إطلاق الشرطة الكويتية الغاز المسيل على تجمهر عالقين مصريين

وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور، في الساعات الأولى لصباح اليوم، للحظة فض الأجهزة الأمنية الكويتية تجمهر عدد من العالقين بينهم أفراد من الجالية المصرية المتواجدين في مركز الإيواء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قولها في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن أعمال شغب وفوضى حدثت في معسكر الإيواء الموجود به مئات العالقين من مخالفي الإقامة، وتدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة عليهم، وضبطوا عددًا من المشاركين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وطالب المصريون العالقون السفارة المصرية في الكويت بالاستجابة لطلب عودتهم إلى مصر.