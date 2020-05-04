الداخلية الكويتية تقبض على عدد من مخالفي الإقامة المصريين بعد أحداث شغب

الكويت - ( د ب أ ):

قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الاجهزة الامنية المعنية قامت بفض شغب قام به عدد من أفراد الجالية المصرية المخالفين لقانون الاقامة والموجودين في مراكز الايواء المخصصة لهم مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان صحفي اليوم الاثنين انه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الامن وأحكموا السيطرة عليهم وضبطوا عددا منهم وتم تحويلهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت الى انه حضر ممثلون من سفارة جمهورية مصر العربية لإبلاغ رعاياهم بأن السفارة المصرية ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة واجلائهم إلى بلدهم هذا الاسبوع لجميع مخالفي الاقامة وفق الاجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الاجلاء.

واضاف البيان أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الايواء وأكدت انها ستتخذ اجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

واكدت الداخلية ان التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون.

كما حثت جميع المخالفين في مراكز الإيواء على الالتزام بالقانون مؤكدة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين.

وكان السفير المصري لدى دولة الكويت طارق القوني أعلن في وقت سابق مساء الأحد أن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالية المصرية ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أصدر في 30 مارس الماضي قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) .