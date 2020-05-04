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مظاهرات في البرازيل تأييدا للحكومة ضد المحاكم والكونجرس

02:39 ص الإثنين 04 مايو 2020
مظاهرات في البرازيل تأييدا للحكومة ضد المحاكم والكونجرس

أرشيفية

برازيليا - (د ب أ):
خرجت أعداد كبيرة من أنصار الحكومة في البرازيل إلى الشوارع للدعوة مرة أخرى إلى تدخل الجيش الأحد في احتجاجات يدعمها الرئيس جاير بولسونارو .

وتجمع المتظاهرون في العاصمة برازيليا على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وذلك للاحتجاج ضد المحكمة العليا والكونجرس.

وقال الرئيس الشعبوي اليميني بولسونارو لأنصاره في بيان بثه مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي "إن القوات المسلحة عندنا تقف إلى جانب الشعب من أجل القانون والنظام والديمقراطية والحرية".

وأضاف "كفى تدخلا"، ملمحا إلى سلسلة الهزائم الأخيرة التي تعرض لها في المحكمة العليا.

وكان وزير العدل السابق سيرجيو مورو قد أدلى بشهادته يوم السبت ضد بولسونارو في شهادة استمرت لثمان ساعات أمام الشرطة الاتحادية في كوريتيبا وقدم أدلة تجريم، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وسمحت المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها مورو عند استقالته، حيث اتهم بولسونارو بمحاولة ممارسة نفوذ سياسي على الشرطة الاتحادية - التي كانت بصدد تجريم اثنين من أبنائه.

وأقال بولسونارو رئيس الشرطة، وهو أحد المقربين من مورو.

وقال بولسونارو يوم الأحد "الدستور سيتم الالتزام به بأي ثمن. غدا سنعين مديرا جديدا للشرطة الاتحادية. البرازيل ستتبع مساره".

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