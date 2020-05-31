ترامب لحكام الولايات: استدعوا الحرس الوطني وكونوا صارمين مع الفوضيين

وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكام الولايات بأن يكونوا أكثر صرامة في التعامل مع "الفوضيين"، في إشارة إلى المتسببين في أعمال العنف خلال التظاهرات التي اندلعت في مختلف الولايات ردا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

وأضاف ترامب، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الأحد " كونوا صارمين مع الفوضويين واستدعوا الحرس الوطني الآن".

وتابع "يجب إصدار أحكام سجن لمدد طويلة على المخربين".

ووضعت الإدارة الأمريكية 5 آلاف جندي من أفراد الحرس الوطني في حالة تأهب؛ للمساعدة في مواجهة انتشار المظاهرات العنيفة في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب حادث مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد وهو مكبل على يد أحد رجال الشرطة قبل أيام.

وقالت إيبريل كانينجهام المتحدثة باسم الحرس الوطني الأمريكي إن هذه القوات متأهبة في 15 مدينة وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، كما أن هناك 2000 جندي آخرين مستعدون كذلك في حالة الحاجة إليهم.

وقال بيان صادر عن قوات الحرس الوطني إن أجهزة تنفيذ القانون على مستوى الولايات والمدن ما تزال مسئولة عن الأمن لكن أفراد الحرس الوطني من المدربين والمزودين بالعتاد مستعدون لمساعدة تلك الأجهزة الأمنية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في مختلف الولايات.‎‏