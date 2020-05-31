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إعلان الطوارئ في سان فرانسيسكو وفرجينيا بعد موجة عنف

11:52 م الأحد 31 مايو 2020
إعلان الطوارئ في سان فرانسيسكو وفرجينيا بعد موجة عنف

الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد مقتل جورج فلويد

وكالات

مددت مدينو سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، حظر التجوال الليلي المفروض بسبب الاحتجاجات التي تشهدها الولاية وعدة ولايات أخرى، على خلفية مقتل رجل أمريكي من أصول أفريقية، خلال عملية اعتقاله في مينيابوليس الاثنين الماضي.

في نفس الصدد، أعلن عمدة ناشفيل حالة الطوارئ في عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية بعد إضرام محتجين النار في مبنى محكمة، فيما حذرت الإمارات مواطنيها المتواجدين بأمريكا من الاقتراب من المناطق المضطربة.

وقال جون كوبر، عمدة مدينة ناشفيل، مساء السبت، قبل إعلان حالة الطوارئ في المدنية: "كانت مسيرة عصر اليوم من أجل جورج فلويد والعدالة العرقية سلمية. وأنا حضرت واستمعت"، مضيفا: "لا يمكننا أن ندع رسالة الإصلاح اليوم تنحدر إلى مزيد من العنف. إذا كنت تتعمد الحاق الضرر بمدينتنا، اذهب إلى منزلك".

وأكد حاكم الولاية، بيل لي، إنه أمر الحرس الوطني "بالتعبئة نظرا للاحتجاجات التي اتخذت الآن منعطفا عنيفا غير قانوني في ناشفيل" بناء على طلب العمدة.

وأوضحت إدارة الشرطة في ناشفيل، أنها أطلقت الغاز المسيل للدموع "لحماية المبنى بعد أن أحرقه المتظاهرون" قبل أن يبدأ حظر التجول في الساعة العاشرة من مساء السبت.

كما أعلنت ولاية فرجينيا حالة الطوارئ ونشرت قوات الحرس الوطني.

جورج فلويد ولاية كاليفورنيا مدينة سان فرانسيسكو إعلان الطوارئ

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