الجزائر تغلق الشواطئ منعا لتوافد المصطافين
الجزائر - (د ب أ)
أصدرت ولاية الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، قرارا بغلق جميع الشواطئ، منعا لتوافد المصطافين تحسبا للإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت سلطات الولاية أن "الإجراء يبقى ساري المفعول إلى غاية استتباب الوضع الصحي والإعلان الرسمي عن افتتاح موسم الاصطياف".
يشار إلى أن معظم الولايات الساحلية بالجزائر أعلنت عن غلق شواطئها، بعدما لوحظ التوافد الكبير للأسر الجزائرية على مختلف الشواطئ خاصة بعد نهاية شهر رمضان .
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