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سوريا تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

11:13 م الأحد 31 مايو 2020
سوريا تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في سوريا

دمشق - ( د ب أ)

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، وفاة حالة من المصابين بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات .

وأفادت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه بـ "وفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا لشخص من القادمين إلى البلاد يبلغ من العمر 74 عاما ولديه ورم في الكبد".

وأضافت الوزارة أن " 3 حالات شفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 46 حالة".

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 122 إصابة شفيت منها 46 إصابة وتوفيت 5 حالات.

وبحسب وزارة الصحة السورية فإنه لم يتم تسجيل أي إصابة للمواطنين منذ بداية شهر مايو الجاري وجميع الحالات المسجلة خلال الشهر هي للمواطنين الذين قدموا إلى سورية .

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