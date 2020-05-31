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الاتحاد التونسي للشغل يعلن تصديه للمحاولات التركية للتدخل في ليبيا

10:56 م الأحد 31 مايو 2020
الاتحاد التونسي للشغل يعلن تصديه للمحاولات التركية للتدخل في ليبيا

اتحاد الشغل التونسي

وكالات

قال الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، إنه سيتصدى بكل الأشكال لمحاولات استخدام الأراضي التونسية منطلقا للتدخل التركي أو الأمريكي أو غيره من التدخلات الأجنبية في ليبيا، معتبرا أن ذلك سيكون احتلالا مباشرا.

وأكد الاتحاد في بيان، مساء الأحد، أنه على استعداد لتسخير كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور، ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير ليبيا وتقتيل شعبها، مشيرا إلى تورّط جهات سياسية تونسية في دعم طرف على حساب الآخر.

ودعا اتحاد الشغل رئيس الجمهورية ونوّاب البرلمان "الوطنيين" إلى تقديم مبادرة قانونية، "تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة الليبيين وشعوب المنطقة العربية"، مطالبا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني، باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدودنا ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها.

الاتحاد التونسي للشغل تركيا ليبيا

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