روسيا تحتج بسبب استخدام شرطة أمريكا رذاذ الفلفل ضد مراسل "نوفوستي"

وكالات:

أرسلت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية بسبب قيام أفراد شرطة مينيابوليس باستخدام رذاذ الفلفل ضد مراسل ريا نوفوستي ميخائيل تورغييف.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، في بيان صحفي، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم "تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هذا الحادث المشين، وطالبناهم بإجراء تحقيق شامل وإبلاغنا بنتائجه".

وأضاف أنتونوف "عامل ضباط الشرطة المحلية ميخائيل تورغييف والصحفيين الأمريكيين الذين كانوا يقفون قرب الاحتجاجات معاملة غير مقبولة، وتظهر لقطات فيديو من موقع الحادث أن هؤلاء العاملين في وسائل الإعلام عرفوا أنفسهم بصوت عال وواضح، وكانوا يضعون بطاقات تعريف على ملابسهم، وأظهروا مستنداتهم ولم يقاوموا".

وتشهد مدينة مينيابوليس الأميركية تظاهرات احتجاجية بسبب مقتل المواطن جورج فلويد من أصول أفريفية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو تعتبر ما قامت به شرطة مينيابوليس، باستهداف مراسل وكالة أنباء " ريا- نوفوستي" الروسية، بمواد مسيلة للدموع، مباشرة في وجهه هو مظهر من مظاهر القسوة غير المبررة ، وأن استخدام وسائل خاصة من قبل ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين، ضد ممثلي وسائل الإعلام بعد أن قدموا بهم بطاقة صحفي، أمر غير مقبول.