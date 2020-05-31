اللحظات الأخيرة لجورج فلويد قبل تقيده أرضًا ووفاته (فيديو)

أكد جورج فلويد لضباط الشرطة الممسكين به أنه لم يكن

كتب - محمد صفوت

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد مقطع فيديو جديد، أثناء اعتقال جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية، في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، والذي أشعلت وفاته احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة.

فيديو جديد من كاميرا مراقبة يظهر لحظات ما قبل تثبيت جورج فلويد على الأرضhttps://t.co/IQa9QapLQU — CNN بالعربية (@cnnarabic) May 31, 2020

ويظهر الفيديو الجديد الذي التقطته كاميرا مراقبة لأحد المحال الصغيرة في المدينة، اللحظات الأخيرة التي سبقت تقييد فلويد أرضًا ووضع أحد رجال الشرطة الأربعة الذين ألقوا القبض عليه رطبته على رقبة فلويد، قبل أن يلقى الأخير حتفه.

وتقول "سي إن إن" إن كاميرات المراقبة تظهر محاولة الشرطة التعامل مع سيء أو شخص في المقعد الخلفي من سيارة الشرطة، دون أن يظهر وجه جورج فلويد الذي توفي بعد الواقعة.

ونشرت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي سي" في وقت سابق من اليوم، مقطع فيديو جديد يوثق اللحظات الأخيرة لوفاة فلويد، حيث يظهر ما حدث قبل تصاعد الأمور، ويقول فلويد في الفيديو: "من فضلك لا أستطيع التنفس، من فضلك دعني أقف، معدتي تؤلمني ورقبتي كذلك، من فضلك لا أستطيع التنفس".

وألقت السلطات القبض على الضابط المتهم بقتل فلويد، الجمعة الماضية، بعد احتجاجات عارمة في مدينة مينيابوليس ومدن أمريكية أخرى، تنديدًا بوفاة فلويد وعنصرية الشرطة مع المواطنين السود.

وكان مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مدته ١٠ دقائق، يظهر فيه فلويد، وهو ينازع لالتقاط أنفاسه بينما يضغط الشرطي على عنقه لمنعه من الحركة أثناء عملية اعتقاله.

وأشعل الفيديو، احتجاجات واسعة بمختلف الولايات المتحدة، تخللها أعمال عنفًا وسرقة وتحطيم وتكسير وحرق سيارات ومراكز تابعة للشرطة، تنديدًا بالحادث.

من جانبه، هدد الرئيس دونالد ترامب، باستدعاء الجيش إذا دعا الأمر لذلك، حال فشلت الشرطة في السيطرة على الأمر.

واتهم حركة "أنتيفا" اليسارية بالوقوف وراء الاحتجاجات، ملوحًا بإمكانية إضافتها لقوائم الإرهاب.