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دبي والسعودية تسمحان بعودة الموظفين للعمل بشكل كامل

08:02 م الأحد 31 مايو 2020
دبي والسعودية تسمحان بعودة الموظفين للعمل بشكل كامل

دبي

دبي - (د ب أ):

تعتزم دبي السماح لكامل موظفيها بالقطاع العام للعودة إلى العمل من مكابتهم اعتبارا من 14 يونيو، مع سعي الإمارة التي تعد مركز الأعمال في الشرق الأوسط لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج اليوم الأحد أن ولي عهد دبي دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، كتب في تغريدة الأربعاء الماضي، أن الإمارة تستمر "في عودتها التدريجية للحياة الطبيعية، في إطار من التدابير الوقائية المكثفة".

وأعلنت دبي أنها ستخفف من قيود التنقل والحركة في الليل وستسمح لأنشطة الأعمال مثل مراكز اللياقة البدنية ودور العرض لإعادة الفتح.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية أنها سترفع الحظر المفروض على موظفي القطاع الخاص من العودة إلى مقار عملهم، حيث بدأت في تنفيذ خطتها المؤلفة من ثلاث مراحل.

وسيتعين على شركات القطاع الخاص الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وستخفف السعودية من حالة الإغلاق مع السماح بحركة السفر الداخلي والصلاة الجماعية.

دبي السعودية عودة الموظفين

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