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ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى ١٥.١ بالمئة

06:27 م الأحد 31 مايو 2020
ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى ١٥.١ بالمئة

البطالة في تونس

تونس - (د ب أ)

زادت نسبة البطالة في تونس، في الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 1ر15 بالمئة بعد أن كانت في حدود 9ر14 في الربع الأخير من 2019.

وبلغ عدد العاطلين في تونس 8ر634 ألف مقابل 9ر623 ألف عاطل تم إحصاؤهم في الربع الأخير من 2019.

ولم يتضح التأثير الأكبر لإجراءات الحجر الصحي وآثار كورونا المستجد على الاحصائيات المسجلة حتى شهر مارس حيث بدأ الحجر الصحي الشامل في البلاد يوم 22 من نفس الشهر.

وقدرت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، خسارة قرابة 430 ألف شخص لوظائفهم بشكل مؤقت منذ بدء الحجر وحتى تاريخ رفعه نهائيا يوم 24 يونيو المقبل.

البطالة تونس المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الحجر الصحي

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