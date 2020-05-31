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سلوفاكيا تبدأ فتح المدارس تدريجيا غدا

05:53 م الأحد 31 مايو 2020
سلوفاكيا تبدأ فتح المدارس تدريجيا غدا

سلوفاكيا تبدأ فتح المدارس تدريجيا غدا

براتيسلافا - (د ب أ)

يعود معظم تلاميذ سلوفاكيا إلى المدارس، غدا الاثنين، مع إعادة فتح المؤسسات التعليمية في البلاد بعد إغلاقها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم برانسيلاف جروهلينج إن ما يتراوح بين 70 بالمئة و80 بالمئة من التلاميذ سيعودون إلى المدارس الابتدائية غدا الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسار" السلوفاكية.

وقال جروهلينج لشبكة الإذاعة والتلفزيون "ار تي في اس" العامة إنه في الوقت نفسه، يتوقع عودة ما يتراوح بين 50 و60 بالمئة من الأطفال إلى مرحلة رياض الأطفال.

وتابع أن هناك اختلافات بين الأقاليم فيما يتعلق بأعداد التلاميذ الذين سيعودون إلى المدارس.

وسجلت سلوفاكيا حتى الآن 1521 إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 28 حالة وفاة.

ولم يتم تسجيل حالات جديدة أمس السبت وقد ظل عدد حالات الإصابة اليومية بأرقام فردية خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان قد تم تسجيل آخر حالة وفاة يوم 15 مايو.

سلوفاكيا عودة المدارس فيروس كورونا

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