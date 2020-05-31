الصومال: ارتفاع قتلى انفجار مقديشيو إلى 19 شخصا على الأقل
مقديشو- (د ب أ):
صرح مصدر أمني صومالي، الأحد، بارتفاع قتلى انفجار مقديشو إلى ما لا يقل عن 19 شخصا و‘صابة 3 آخرين بجروح.
وفي وقت سابق الأحد، انفجر لغم أرضي كان مزروعا على جانب طريق بحافلة صغيرة، بالقرب من مستشفى حاوا عبدي في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) فإن معظم الضحايا من تجار الخضار والفاكهة.
وأظهرت صور الحادثة أن التفجير تسبب تقريبا في انقسام الحافلة إلى شطرين.
وذكرت الوكالة أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أنها لفتت إلى أن "مليشيات الشباب المتطرفة عادة ما تنفذ مثل هذه الأعمال الإجرامية الوحشية".
وفي غضون ذلك، أعلن قائد القوات البرية بالجيش الوطني الجنرال عبدالحميد محمد درر أن قوات الجيش الوطني قتلت 18 عنصرا من مليشيات الشباب في عملية عسكرية في قريتي بُولو أُورُونجي وبُسلي التابعتين لمدينة جنالي في إقليم شبيلي السفلى، وذلك بعد ورود معلومات من سكان محليين حول وجود عناصر مسلحة تختبئ في المنطقة المستهدفة.
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