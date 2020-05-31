إصابات كورونا تزيد بنسبة 1.3% في أمريكا خلال 24 ساعة

واشنطن- (د ب أ):

زادت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.3 % خلال 24 ساعة، لتصل إلى 1.77 مليون شخص حتى الساعة 0131 اليوم بتوقيت نيويورك (05:31 بتوقيت جرينتش) وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على مستوى الولايات المتحدة مطابقة للمعدل اليومي خلال الأسبوع الماضي (1.3%).

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها حتى الآن 369 ألفا و660 حالة، وبلغت نسبة الزيادة المسجلة بها اليوم 0.4 % خلال 24 ساعة.

وشهدت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 4.3 % في عدد الإصابات اليوم مقارنة بالأمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 19,258 حالة.

كما سجلت ولاية نيوجيرسي أكبر عدد من حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو 103 حالات.

