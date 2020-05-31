السعودية تسجل 23 وفاة و1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 503 حالات.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم ، إلى تسجيل 1877 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 85,261 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 3559 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 62442.