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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 15 ألفا و593 حالة

03:30 م الأحد 31 مايو 2020
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 15 ألفا و593 حالة

النمسا

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس "كورونا" في البلاد إلى 15 ألفا و593 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و731 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة النمساوية أن عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات تراجع إلى 97 حالة منها 27 حالة في العناية المركزة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 668 حالة.. مضيفا أن هناك 7 إصابات جديدة تم تسجيلها أمس في أحد المراكز التجارية في ولاية النمسا السفلى، وبناء على ذلك تم إجراء فحوصات طبية لجميع العاملين في هذا المركز.

يشار إلى أن الحكومة النمساوية بدأت أول أمس الجمعة تطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف قيود الإغلاق وشملت الفنادق ومراكز اللياقة البدنية والمتاحف والمنشأت السياحية ومن المتوقع رفع القيود بشكل كامل عن الحدود مع بعض دول الجوار منتصف الشهر المقبل.

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النمسا فيروس كورونا وزارة الصحة النمساوية

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