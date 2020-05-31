أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصين ترفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية

01:41 م الأحد 31 مايو 2020
الصين ترفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية الصيني وانج يي

رام الله – (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، رفض بلاده لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية، لأنها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأوضح الوزير الصيني - في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ردا على رسالته بشأن إعلان دولة الاحتلال عن قرارها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " - أن الصين تحث الجانب الإسرائيلي على الامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تحث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف مسؤول تجاه التاريخ والمصالح الطويلة الأجل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن بلاده تدعم المقترح الفلسطيني الذي جاء في رسالة الوزير المالكي حول عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل توفير قوة دافعة لأزمة مفاوضات السلام، مجددا موقف بلاده الثابت في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن الصين تقف صفاً واحداً مع فلسطين وجميع الدول المحبة للسلام في العالم للحفاظ على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات والتوافقات الدولية، وأن الصين تدفع الجانبين لسرعة العودة على هذا الأساس إلى المسار الصحيح المتمثل في تسوية الخلافات عبر الحوار والتشاور على قدم المساواة.

هذا المحتوى من

وزير الخارجية الصيني الصين خطة الضم الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية مجلس الأمن الدولي

الخبر التالى:

إصابات كورونا في إيران تتجاوز 150 ألفا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر خطة الأوقاف لإعادة فتح المساجد