إيران تسجل 2516 إصابة جديدة بكورونا و63 حالة وفاة خلال 24 ساعة

طهران – (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، تسجيل 2516 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة 63 حالة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وقال جهانبور - في تصريح صحفي اليوم الأحد نقلته وكالة أنباء "أرنا" الإيرانية - إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 151 ألفا و466 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس في إيران 7797 شخصا.

وأضاف جهانبور أنه يوجد 2527 شخصا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 118 ألفا و848 شخصاحتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم "الصحة الإيرانية" أن 935 ألفا و894 شخصا خضعوا للكشف عن الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن.