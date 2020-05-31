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قطر تسجل حالتي وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:09 م الأحد 31 مايو 2020
قطر تسجل حالتي وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1648 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 56910 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 4451 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 30,290 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4081 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 222,069.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا قطر

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