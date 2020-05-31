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القوات الأمنية العراقية تعتقل أربعة عناصر من داعش جنوب الموصل

12:32 م الأحد 31 مايو 2020
القوات الأمنية العراقية تعتقل أربعة عناصر من داعش جنوب الموصل

القوات الأمنية العراقية

بغداد- (أ ش أ):

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، أربعة من إرهابيي "داعش " ناحية "القيارة " جنوب الموصل.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر في شرطة "نينوي"، قوله إن قوة من الشرطة اعتقلت عناصر "داعش " الأربعة في كمين نصبته لهم في سوق "القيارة " واقتادتهم إلى مقر قيادة الشرطة؛ للتحقيق معهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية تنفيذ قيادة فرقة "المغاوير التاسعة عشرة" عملية بحث وتفتيش في منطقة "الرويعية" وجزر : عبدالله سلمان ، والقرى المجاورة لها في "جرف النصر " ببابل ، أسفرت عن العثور على مضافة للإرهابيين بداخلها 33 صاروخ قاذف ضد الأشخاص، و13 حشوة قاذفة، و12 سلك عبوات ناسفة، و6 صواعق تفجير، وبطارية تفجير عبوات ناسفة وبدلات عسكرية وضمادات وعلاجات طبية، فضلا عن عجلة تابعة إلى عناصر "داعش" الإرهابي تمت معالجتها من قبل القوة المنفذة للواجب.

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