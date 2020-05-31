الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة يعبد ويداهم عددا من منازل الفلسطينيين
12:22 م الأحد 31 مايو 2020
رام الله- (أ ش أ):
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل في حي السلمة، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح هذه المنازل.
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