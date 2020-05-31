أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 58381 حالة

12:16 م الأحد 31 مايو 2020
بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 58381 حالة

رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمس

بروكسل – (أ ش أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة الفيدرالية في بلجيكا اليوم الأحد تسجيل 195 شخصًا إضافيًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في بلجيكا منذ بداية تفشي الوباء إلى 58381 حالة.

وقالت الهيئة - في بيان لها نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الالكتروني - إن إجمالي عدد المصابين يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، والحالات النشطة المؤكدة بالإضافة إلى المرضى الذين تعافوا أو ماتوا من جراء الفيروس.

وأوضحت الهيئة أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 866497 اختبارًا لفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

أما عن الوفيات، فقد ذكرت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة جديدة، مما يجعل إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي يبلغ 9467 حالة.

هذا المحتوى من

بلجيكا هيئة الصحة العامة الفيدرالية فيروس كورونا

الخبر التالى:

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة يعبد ويداهم عددا من منازل الفلسطينيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فتح باب التظلم للمتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي