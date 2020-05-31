بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 58381 حالة

بروكسل – (أ ش أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة الفيدرالية في بلجيكا اليوم الأحد تسجيل 195 شخصًا إضافيًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في بلجيكا منذ بداية تفشي الوباء إلى 58381 حالة.

وقالت الهيئة - في بيان لها نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الالكتروني - إن إجمالي عدد المصابين يشمل جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، والحالات النشطة المؤكدة بالإضافة إلى المرضى الذين تعافوا أو ماتوا من جراء الفيروس.

وأوضحت الهيئة أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 866497 اختبارًا لفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

أما عن الوفيات، فقد ذكرت الهيئة أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة جديدة، مما يجعل إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي يبلغ 9467 حالة.