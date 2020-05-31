ستة قتلى في تفجير بالصومال

مقديشو- (بي بي سي):

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب أخرون في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق خارج العاصمة الصومالية مقديشو.

ووقع التفجير في الطريق الذي يربط العاصمة بإقليم شابيل. وقال شهود عيان لبي بي سي إن التفجير تزامن مع مرور حافلة صغيرة محملة بالركاب.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.