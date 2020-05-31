عودة 180 كوريا جنوبيا من روسيا على متن رحلة جوية خاصة

سول- (د ب أ):

وصل حوالي 180 كوريا جنوبيا إلى بلادهم من روسيا، على متن رحلة جوية خاصة، الأحد، وسط تعليق رحلات الطيران بالبلاد، بسبب وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، الأحد.

وقالت وزارة الخارجية إن طائرة تابعة لشركة "كوريان إير" للطيران، على متنها حوالي 230 راكبا غادرت مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو حوالي الساعة السابعة مساء أمس السبت. وأضافت الوزارة أن الطائرة وصلت إلى مطار "انتشيون" الدولي صباح الأحد.

وخضع الركاب لفحوص الكشف عن درجات حرارتهم قبل أن يستقلوا الطائرة. وعند وصولهم إلى كوريا الجنوبية، سيخضع جميع الركاب لاختبارات الفيروس ولحجر صحي لمدة 14 يوما.

وكانت رحلات خاصة مماثلة قد أعادت كوريين جنوبيين من روسيا في 7 و14 و25 أبريل و16 مايو.