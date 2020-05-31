صور- استمرار الاحتجاجات الأمريكية لليلة الخامسة ضد مقتل جورج فلويد

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وكالات:

تستمر الاحتجاجات في المدن الأمريكية لليلة الخامسة على التوالي بعد مقتل جورج فلويد، مواطن من أصول أفريقية، على يد الشرطة أثناء محاولة اعتقاله الاثنين الماضي، في مينيابوليس أكبر مدن مينيسوتا.

بدأت الاحتجاجات بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه فلويد، 46 عامًا، وهو ينازع لالتقاط انفاسه بينما يضغط شرطي على رقبته، وكان يؤكد أنه لا يستطيع التنفس أثناء عملية الاعتقال التي استمرت حوالي 7 دقائق، ما أثار غضب المواطنين الذي نزلوا في احتجاجات مُنددة بالعنصرية تجاه الأمريكيين من الأصول الأفريقية.

ورفع المتظاهرو الذين وضع معظمهم كمامات بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتات كتب عليها "حياة السود تهم" و"لم أعد قادرا على التنفس"، العبارة التي قالها جورج لويد عندما كان شرطي يثبته على الأرض.

وشهدت الاحتجاجات أعمال شعب ما دفع السلطات إلى تطبيق حظر تجوال لم يلتزم به المحتجون، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد إضرام النيران في سيارات ومركبات تابعة للشرطة. ووقعت مصادمات أخرى في نيويورك وفلادلفيا وواشنطن.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل الجيش إذا لم تتمكن السلطات المحلية في الولايات من التعامل مع الاحتجاجات، وألقى باللائمة في أحداث العنف على مرتكبي أعمال السلب والنهب ومثيري الشغب والفوضى.

ووجهت تهمة القتل إلى شرطي في مينيابوليس بعد فصله، وكذلك تسببت الحادثة في إقالة 4 أفراد من الشرطة.

وقال حاكم إن مدينتي مينيابوليس وسانت بول تتعرضان لهجوم:" الوضع في مينيابوليس الآن يتعلق بمهاجمة المجتمع المدني وغرس الخوف وتعطيل مدينتنا العظيمة".

وأدان أعمال العنف، وقال إنها حوّلت الإدعاءات بأن ما يحصل هو لأجل جورج فلويد ولأجل الظلم إلى "مهزلة".

وأشار مع مسؤولين آخرين إلى أن العديد من المحتجين الذين لجأوا إلى العنف، قدموا من خارج الولاية، دون ذكر تفاصيل محددة.

دان المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الأحد العنف في الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد وفاة رجل أسود خلال اعتقاله من قبل الشرطة، مشددا في الوقت نفسه على حق الأميركيين في التظاهر.

وقال بايدن في بيان إن "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أمريكي خالص". لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على "إحراق مدن وتدمير مجاني".

وأكد أن "العنف الذي يعرض حياة الناس للخطر ليس كذلك. العنف الذي يطال الأعمال التي تخدم المجتمع ويغلقها ليس كذلك".