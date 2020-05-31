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مسؤول بالسياحة: الفنادق العائدة للعمل تقترب من الإشغال الكامل

10:46 ص الأحد 31 مايو 2020
مسؤول بالسياحة: الفنادق العائدة للعمل تقترب من الإشغال الكامل

وزير السياحة

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول في وزارة السياحة، اليوم الأحد، إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا وبنسب تدور بين 20 و22% من السعة الكاملة، بحسب وكالة رويترز.

وأوقفت الحكومة حركة الطيران منتصف مارس الماضي وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو وفقا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها على أن تزيد إلى 50% من السعة بداية من أول يونيو.

وأضاف المسؤول، لوكالة رويترز، والذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه "عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقا، غالبيتهم في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي".

وتابع: "نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22%... هناك 173 فندقا على مستوى الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول علي الموافقات الخاصة باستئناف العمل وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري".

وأدت تداعيات انتشار فيروس كورونا إلى توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف في مصر، وأثرت سلبا على تدفقات النقد الأجنبي عموما.

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