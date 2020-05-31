أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الكويت تبدأ تجهيز 908 مساجد وفق الاشتراطات الصحية لأداء الصلوات دون صلاة الجمعة

10:36 ص الأحد 31 مايو 2020
الكويت تبدأ تجهيز 908 مساجد وفق الاشتراطات الصحية لأداء الصلوات دون صلاة الجمعة

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

الكويت- (أ ش أ):

بدأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، اليوم الأحد، في تجهيز 908 مساجد من إجمالي 1600 مسجد بالكويت، وفق الاشتراطات التي قررتها الجهات الصحية؛ وذلك لأداء الصلوات، دون صلاة الجمعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي - في تصريح صحفي - إن الوزارة بدأت عقب التنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية، في تعقيم المساجد وتوفير المعقمات، ليتم وضعها في مداخل المساجد، وكذلك توفير الكمامات للعاملين فيها، وتجهيز مواضع الصلاة، لتحقيق التباعد بين المصلين.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن موعد افتتاح المساجد، بعد توفير جميع الاحتياجات واستكمال الاشتراطات، والتي يتوقع أن تنتهي خلال عشرة أيام؛ وذلك حفاظا على سلامة المصلين، مشيرا الى أنه سيتم تعليق التعليمات والارشادات الضرورية في المساجد التي سيصدر بها قرار يوضح ما ينبغي التقيد به من قبل العاملين فيها، وكذلك المصلين.

وكان وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المستشار الدكتور فهد العفاسي، قد أعلن الخميس الماضي، أن استئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد، سيكون في مناطق السكن النموذجية فقط، دون صلاة الجمعة في المرحلة الأولى من المراحل الخمس التي أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

هذا المحتوى من

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الكويت وزارة الدفاع الكويتية

الخبر التالى:

ماليزيا: 30 إصابة جديدة بكورونا دون وفاة وتعافي 95 شخصاً

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فتح باب التظلم للمتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي