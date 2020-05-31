ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 30845 والوفيات إلى 1919

زيورخ - (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 30845، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في سويسرا بلغ 1919، بينما تعافى 28400. وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول إصابة في سويسرا.