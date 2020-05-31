ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 46460 والوفيات إلى 5970
أمستردام - (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 46460، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت امستردام، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في هولندا بلغ 5970، فيما تعافى 178 شخصا. وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في هولندا.
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