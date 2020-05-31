أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 46460 والوفيات إلى 5970

08:55 ص الأحد 31 مايو 2020
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 46460 والوفيات إلى 5970

أرشيفية

أمستردام - (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في هولندا إلى 46460، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت امستردام، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في هولندا بلغ 5970، فيما تعافى 178 شخصا. وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في هولندا.

هولندا فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 30845 والوفيات إلى 1919

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فتح باب التظلم للمتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي