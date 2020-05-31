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المكسيك تسجل 2885 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 87.512 حالة

08:52 ص الأحد 31 مايو 2020
المكسيك تسجل 2885 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 87.512 حالة

أرشيفية

مكسيكو سيتي ف- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 2885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 87.512 حالة.
وقالت وزارة الصحة المكسيكية- في بيان، نقلته صحيفة "بويرتو فالارتا دايلي نيوز" المكسيكية، اليوم الأحد- إن هناك 16.486 حالة مؤكدة نشطة في البلاد، و144.486 حالة سلبية و38.994 مشتبه بإصابتهم بالفيروس.
وأضافت أن منحنى الوباء في البلاد، حتى يوم أمس السبت، لايزال ثابتا على الاتجاه التصاعدي لاسيما مع دمج الحالات المؤكدة مع الحالات المشتبه فيها، فيما توفى 364 مريضا من جراء الفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 9779 حالة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا على خلفية ارتفاع حد الإصابات والوفيات في عدة دول بالمنطقة.

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