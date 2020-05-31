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بايدن يدين اللجوء إلى العنف في الاحتجاجات المنددة بمقتل جورج فلويد

08:15 ص الأحد 31 مايو 2020
بايدن يدين اللجوء إلى العنف في الاحتجاجات المنددة بمقتل جورج فلويد

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
أدان المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن في بيان مساء السبت العنف الذي طغى على الاحتجاجات المنددة بمقتل جورج فلويد.

وقال بايدن ليلة السبت يجب ألا يطغى العمل الاحتجاجى على السبب الرئيسي للاحتجاج. ويجب ألا يستدرج الناس بعيداً عن القضية العادلة التي يهدف إليها الاحتجاج.

ولفظ فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، انفاسه الأخيرة في ولاية مينيسوتا يوم الاثنين الماضي بعد أن وضع ضابط شرطة أبيض ركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق. وألقي القبض لاحقا على الضابط يوم الجمعة ويواجه اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة.

جو بايدن احتجاجات جورج فلويد أعمال العنف

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