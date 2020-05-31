رويترز: اقتحام مبنى حكم ولاية أوهايو احتجاجا على مقتل جورج فلويد (فيديو)
اقتحم محتجون مقر مبنى مجلس حكم ولاية أوهايو الأمريكية وحطموا محتوياته ضمن سلسلة احتجاجات على مقتل أمريكي من أصل أفريقي.
ونشرت وكالة أنباء رويترز فيديو لمجموعة من المحتجون يقتحمون مقر مبنى مجلس حكم ولاية أوهايو الأمريكية، ويحطمون أجزاء من محتوياته ، ضمن سلسلة احتجاجات عنيفة ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل أمريكى من أصل أفريقي على يد أفراد الشرطة ، في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.
وشهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كثيرة وانتقلت الاحتجاجات إلى شواع لوس أنجلوس ونيويورك في ظل تكثيف أمنى كبير من رجال الشرطة الأمريكية لفرض السيطرة من جديد.
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