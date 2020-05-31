أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رويترز: اقتحام مبنى حكم ولاية أوهايو احتجاجا على مقتل جورج فلويد (فيديو)

03:36 ص الأحد 31 مايو 2020
رويترز: اقتحام مبنى حكم ولاية أوهايو احتجاجا على مقتل جورج فلويد (فيديو)

احتجاجات على مقتل أمريكي من أصل أفريقي

اقتحم محتجون مقر مبنى مجلس حكم ولاية أوهايو الأمريكية وحطموا محتوياته ضمن سلسلة احتجاجات على مقتل أمريكي من أصل أفريقي.
ونشرت وكالة أنباء رويترز فيديو لمجموعة من المحتجون يقتحمون مقر مبنى مجلس حكم ولاية أوهايو الأمريكية، ويحطمون أجزاء من محتوياته ، ضمن سلسلة احتجاجات عنيفة ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل أمريكى من أصل أفريقي على يد أفراد الشرطة ، في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

وشهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كثيرة وانتقلت الاحتجاجات إلى شواع لوس أنجلوس ونيويورك في ظل تكثيف أمنى كبير من رجال الشرطة الأمريكية لفرض السيطرة من جديد.

احتجاجات أوهايو مينيسوتا الشرطة الأمريكية

الخبر التالى:

لضمان سلامتهم.. الخدمة السرية المكلفة بحماية البيت الأبيض تطلب من المواطنين تجنب السير في محيطه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الداخلية بعد وفاة موظف بسجن طرة متأثرًا بكورونا