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لوس أنجلوس تعلن حظر التجول بوسط المدينة قبيل اضطرابات متوقعة

02:15 ص الأحد 31 مايو 2020
لوس أنجلوس تعلن حظر التجول بوسط المدينة قبيل اضطرابات متوقعة

عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي

واشنطن - (د ب أ):
أعلن عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي حظر التجول بوسط مدينة لوس أنجليس من الساعة 8 مساء السبت (0300 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش) إلى الساعة 0530 من صباح يوم الأحد، قائلاً إن الإجراء المتشدد ضروري "لإعادة السلام".

وقالت شرطة لوس أنجليس إن مظاهرة "كبيرة وعنيفة" تجري في وسط المدينة.

وذكر جارسيتي أن الناس يشعلون الحرائق ويطلقون النار على ضباط الشرطة.

وقال "لا يمكننا أن نقوم بواجبنا في حماية الأرواح في الوقت الذي يقوم فيه الناس بالنهب".

وأضاف "أطلب من كل سكان لوس أنجليس أن يأخذوا نفسا عميقا ويتراجعوا للحظة".

حظر التجول لوس أنجلوس إريك جارسيتي

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