متظاهرون يكسرون الحواجز الأمنية أمام البيت الأبيض

كسر متظاهرون أمام البيت الأبيض، اليوم الأحد، الحواجز التي وضعتها قوات الأمن في وقت سابق من اليوم، بعد اتساع رقعة التظاهر أمام مقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنديدا بمقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية، على يد قوات الشرطة في مينيابوليس الاثنين الماضي، حسبما ذكرت العربية.

واتسعت رقعة الاحتجاجات المنددة بالعنصرية ضد الأمريكيين من أصول أفريقية، وشهدت عدة مناطق في الولايات المتحدة أعمال عنف وحرق سيارات ومراكز للشرطة وسرقة وتكسير واجهات محال.

من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإيقاف الاضطرابات العنيفة في سائر أنحاء البلاد، متهما الأمريكيين المنتمين لليسار الراديكالي ببث الفوضى.

وقال ترامب خلال فعالية في فلوريدا: "لن يتم السماح لمجرمي اليسار الراديكالي والبلطجية وغيرهم في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم بإشعال النيران في المجتمعات".

وذكر أن "أنتيفا"، وهي شبكة من الأشخاص الذين غالبا ما يروجون للفوضوية المسلحة، تقف وراء الاضطرابات التي أثارها مقتل رجل أعزل من أصل إفريقي على يد الشرطة.

وأضاف ترامب: "إن إدارتي ستوقف عنف الغوغاء وستوقفه سريعا"، مضيفا أن الحكومة الاتحادية تنسق مع السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.