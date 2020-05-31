أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السيطرة علي حريق داخل مطعم شهير في ميدان الشون بالمحلة

01:10 ص الأحد 31 مايو 2020
السيطرة علي حريق داخل مطعم شهير في ميدان الشون بالمحلة

حريق _أرشيفية

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بميدان الشون التابع لدائرة قسم شرطة ثان المحلة .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بنشوب حريق في مدخنة مطعم بميدان الشون.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وجرى إخماد ألسنة النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة، دون وقوع أي إصابات، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث حدوث ماس كهربائي .

اندلاع حريق ميدان الشون المحلة

الخبر التالى:

متظاهرون يكسرون الحواجز الأمنية أمام البيت الأبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من الداخلية بعد وفاة موظف بسجن طرة متأثرًا بكورونا