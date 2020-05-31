السيطرة علي حريق داخل مطعم شهير في ميدان الشون بالمحلة
الغربية - مروة شاهين:
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بميدان الشون التابع لدائرة قسم شرطة ثان المحلة .
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بنشوب حريق في مدخنة مطعم بميدان الشون.
انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وجرى إخماد ألسنة النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة، دون وقوع أي إصابات، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث حدوث ماس كهربائي .
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