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الكويت تبدأ تعقيم المساجد استعدادا لعودة صلاة الجماعة

12:33 ص الأحد 31 مايو 2020
الكويت تبدأ تعقيم المساجد استعدادا لعودة صلاة الجماعة

فهد العفاسي وزير العدل الكويتي

الكويت - (د ب أ)

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي فهد العفاسي، أن "الأوقاف" بالتعاون مع وزارة الدفاع، ستباشر اليوم الأحد، عملية تعقيم المساجد تمهيدا وتجهيزا لبدء الصلوات بها خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت صحيفة الانباء الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن العفاسي القول إن عملية التعقيم ستستمر لمدة 10 أيام في المحافظات الـ6 لتبدأ بعد ذلك عملية مباشرة الصلوات.

وأضاف: إن عملية التعقيم ستشمل 908 مساجد موجودة في المناطق النموذجية والسكن الخاص فقط من أصل 1600 مسجد رسمي موجودة في البلاد.

وشدد العفاسي على أن عملية عودة الصلاة في المساجد ستكون بشروط محددة وصارمة لا تنازل أو تراخ فيها، وذلك من خلال اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية داخل كل مسجد ومنها وضع "ستيكرات" للتباعد بين المصلين وضوابط للإمام والمؤذن مع فتح المسجد قبل الصلاة وإغلاقه بعدها مباشرة.

وأوضح العفاسي أن هذه العملية ستكون تحت التقييم لمدة عشرة أيام ثم يتم بعدها اتخاذ القرار إما بالتوسع أو الاستمرار بنفس الإجراءات أو اتخاذ أي إجراء آخر.

فهد العفاسي الكويت صلاة الجماعة

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