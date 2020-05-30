ترامب: نجاح إطلاق رحلة للفضاء تمثل نقطة تحول لناسا
وكالات
يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إطلاق رحلة بالتعاون بين ناسا وشركة "سبيس إكس" للفضاء تمثل نقطة تحول لناسا، مشيرًا إلى أنهم يمكنهم الوصول إلى المريخ قريبًا واستكشاف الفضاء بشكل أوسع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لترامب، عقب نجاح إطلاق ناجح لصاروخ على متنه رائدي فضاء إلى المحطة الدولية.
وتابع: "نشعر بفخر من إطلاق صاروخًا أمريكيًا برواد فضاء أمريكيين، من أراضي أمريكية" مضيفًا أن مرحلة الطموح الأمريكي بدأت من جديد بعد نجاح التجربة.
وأطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بنجاح، صاروخ على متنه رائدي فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وتم تأجيل عملية الإطلاق التاريخية في اللحظات الأخيرة يوم الأربعاء بسبب سوء الطقس.
وأطلق صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراجن" من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.
وتنطلق الرحلة من نفس المكان الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11، أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأميركية.
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