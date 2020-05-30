الاستخبارات العراقية: القبض على 8 عناصر لداعش في الموصل

بغداد - (د ب أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة نينوى العراقية، مساء اليوم السبت، القبض على ثمانية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل 400كم شمال بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه إن "عملية القبض عليهم تمت اليوم خلال المتابعة الميدانية المستمرة والجهود الاستخبارية، في ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين".

وأوضحت المديرية أن "من بينهم الإرهابي المكنى أبو الزبير القيادي في مايسمى بجيش العسرة لديوان الجند والإرهابي المكنى أبو خطاب القيادي في مايسمى فرقة مؤتة"، مشيرة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر تنظيم داعش المتطرف الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين.