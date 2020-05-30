أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر يختار زعيما جديدا

الجزائر - (د ب أ)

اختارت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر، اليوم السبت، أبو الفضل بعجي،أمينا عاما للحزب، خلفا لمحمد جميعي، المسجون لتورطه في قضايا فساد.

وتمت تزكية بعجي، خلال اجتماع استثنائي للجنة المركزية، حيث كانت التوقعات تشير إلى منافسة شديدة بينه وبين المرشح الآخر جمال بن حمودة، الذي غاب عن الأشغال في آخر لحظة بعدما جرى نقله للمستشفى نتيجة الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وكان بعجي أعلن عن مساندته لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر 2019، عكس إرادة قيادة حزبه المؤقتة التي راهنت على عز الدين ميهوبي، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وتنحى ميهوبي عن رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي أمس الأول الخميس، خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي زكى الطيب زيتوني أمينا عاما جديدا.

ويشتهر حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بكونهما من الأحزاب المحسوبة على السلطة.