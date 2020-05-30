"تناول الكحول ربما يكون السبب".. الطب الشرعيالأمريكي يكشف أسباب أولية لوفاة "فلويد"

كتب- محمد صفوت

يواصل المتظاهرون الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقية، في ٢٥ مايو الجاري، في ولاية مينابوليس، رغم توجيه اتهامات بالقتل للشرطي ديريك تشوفين، الذي كان واحدا ضمن أربعة شرطيين طردوا من عملهم على إثر الوفاة.

ونشرت عدة وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، التقرير الأولي للطب الشرعي، الذي شرح جثة فلويد، للوقوف على أسباب الوفاة التي أشعلت الاحتجاجات.

وبحسب تقرير الطب الشرعي الأولي الخاص بفلويد (٤٦ عامًا)، فإن الوفاة لم تحدث نتيجة الاختناق، كما يظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدته ١٠ دقائق.

وسلطت "بيزنيس إنسيدر" الضوء على التقرير الأولي، الذي جاء فيه: "لم تكن هناك نتائج مادية تدعم تشخيص الاختناق، وربما تكون المشاكل الصحية وتناول الكحول سببًا في الوفاة".

وجاء في التقرير أن فلويد كان يعاني من داء الشريان التاجي وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن تناوله للكحول في ليلة الحادث، حسبما كشفت التحليلات التي أجريت خلال تشريح جثته.

ويرى التقرير أن عوامل عدة تسببت في وفاة فلويد، منها تقييد حركته والظروف الصحية التي كان يعاني منها والمواد المسكرة التي تناولها.

وحسب تقرير الشرطة، الذي صدر عقب الحادث، قبل عدة أيام، فإن فلويد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دقائق من وصوله إلى المستشفى.

وأظهر شريط مصور مدته عشر دقائق، شرطيًا أبيض، يثبت فلويد أرضًا ضاغطًا بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردد "لا أستطيع أن أتنفس".

واندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن الأمريكية منها لوس أنجلوس، نيويورك، مينيابوليس وغيرهم، إثر انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فلويد، وهو ينازع لالتقاط أنفاسه بينما يضغط الشرطي على عنقه لمنعه من الحركة أثناء عملية اعتقاله.

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم السبت، باستدعاء قوات الجيش للنزول للسيطرة على الموقف إذا ما اضطر لذلك، مشيدًا بتعامل الشرطة ولاية مينيسوتا مع الاحتجاجات المندلعة في بلاده، ودعاها إلى أن تكون أكثر قوة في مواجهة الاحتجاجات.

من جانبه قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز، اليوم السبت، إنه "سيعبئ بالكامل" قوات الحرس الوطني للولاية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب التي اجتاحت مدينة مينيابوليس أكبر مدن الولاية بعد وفاة جورج فلويد وهو رجل من أصل إفريقي على يد شرطي .

وتعتبر عملية التعبئة الكاملة لقوات الحرس الوطنى خطوة غير مسبوقة في تاريخ القوة العسكرية البالغ 164 عامًا.

وقال والز، خلال مؤتمر صحفي "الوضع في مينيابوليس لم يعد بأي حال من الأحوال بشأن مقتل فلويد، إنه يتعلق بمهاجمة المجتمع المدني وغرس الخوف وتعطيل مدننا العظيمة".

وفى الوقت ذاته ذكر جون جينسن، قائد الحرس الوطني في مينيسوتا، إنه سيتم نشر حوالي 2500 جندي. وقد قام حاكم الولاية بالفعل بتعبئة مجموعة كبيرة من عناصر الحرس الوطنى الذين قاموا بدوريات في شوارع مينيابوليس مساء أمس الجمعة.

من جانبه قال عمدة مينيابوليس جاكوب فراي، إن الاحتجاجات العنيفة سببها أشخاص "ليسوا من سكان مينيابوليس".