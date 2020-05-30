زلزال بقوة 5.5 يضرب سواحل الفلبين

مانيلا - (أ ش أ):

وقعت هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر، اليوم السبت، قبالة سواحل الفلبين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 199 كم جنوب شرق مقاطعة سارانجاني وعلى عمق 41.9 كيلومترا.

ولم ترد بيانات عن وقوع أضرار أو وفيات.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر 2013.

وفي يوليو 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.